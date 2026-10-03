Работодатели назвали самое важное дополнительное образование при найме

При найме сотрудников 36% работодателей обращают внимание на профессиональную переподготовку. Второе высшее учитывают только 12% компаний, а MBA — 5%.

Профессиональная переподготовка оказалась самым востребованным видом дополнительного образования при поиске сотрудников. Это следует из исследования hh.ru, с которым ознакомился «Клерк».

Курсы повышения квалификации учитывают 32% работодателей, сертификаты, подтверждающие знания и навыки, — 29%. На стажировки обращают внимание 16% компаний, второе высшее образование — 12%, дистанционное обучение и онлайн-курсы — 10%.

Магистратура имеет значение для 8% работодателей, MBA — для 5%, аспирантура или докторантура — для 4%.

Отношение к дополнительному образованию заметно различается в зависимости от отрасли. Профессиональную переподготовку чаще всего учитывают компании из строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования — 52%. В тяжелой промышленности показатель составляет 43%, в ИТ и финтехе — 41%.

При этом ИТ- и финтех-компании чаще других обращают внимание на сертификаты, подтверждающие знания и навыки кандидата, — 45%. Стажировки учитывают 27% таких работодателей, дистанционное обучение и онлайн-курсы — 23%.

За дополнительные компетенции 55% компаний готовы платить сотрудникам выше рынка. У 34% работодателей такая практика распространяется только на отдельные специальности, еще 21% готовы повышать предложение любому сотруднику с дополнительными навыками.

«Для россиян дополнительное образование может быть одним из способов получить доход выше среднего по рынку. При этом важно грамотно связать обучение с конкретной карьерной задачей — например, понять, каких навыков не хватает для перехода на следующую позицию или смены профессии», — сказала руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

Чаще всего повышенную зарплату за дополнительные дипломы и сертификаты готовы предлагать маркетологам — 82% работодателей. Для квалифицированных специалистов показатель составляет 71%, топ-менеджеров — 65%, инженеров — 64%, специалистов по продажам — 62%.

Среди отраслей чаще готовы доплачивать за дополнительные компетенции компании из легкой промышленности — 65%, строительства и недвижимости — 63%, добычи и переработки ископаемых — 62%.