Новак заявил о незначительном дефиците бензина в России

Дефицит бензина сейчас наблюдается на российском рынке. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

«Что касается бензина, мы наблюдаем незначительный дефицит сегодня на рынке. Мы принимаем все необходимые меры по его покрытию для того, чтобы не было дефицита», — сказал Новак.

Правительство совместно с компаниями организует дополнительный ввоз нефтепродуктов, в том числе бензина, из стран ближнего и дальнего зарубежья.

При этом нехватки дизельного топлива в России нет. По словам вице-премьера, дизель производится и поставляется на внутренний рынок в необходимом объеме. Производство керосина также продолжается.