Кабмин установил требования к маркетплейсам для госзакупок

Операторы должны подать документы в Минфин до 2 ноября 2026. Проверка площадок продлится до конца ноября.

Маркетплейсы для закупок государственных и муниципальных детских садов, школ и колледжей должны соответствовать новым требованиям, сообщила пресс-служба правительства. Площадка должна входить в реестр посреднических цифровых платформ и иметь логистическую инфраструктуру не менее чем в 45 регионах.

Еще одно условие — наличие минимум двух поставщиков товаров из перечня средств обучения, необходимых для оснащения образовательных организаций. Минфин разместит в ЕИС в сфере закупок перечень документов для операторов и порядок их подачи.

«Затем Минфин сформирует перечень маркетплейсов, на площадках которых можно проводить госзакупки, и представит его на утверждение в правительство», — пояснили в кабмине.

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко отметил, что требования должны обеспечить надежность поставок, выбор товаров и необходимую логистику.

Постановление подготовлено для реализации нового федерального закона об экспериментальном механизме госзакупок через маркетплейсы для образовательных организаций.