Какие документы потребует налоговая в 2026 году для льготы по НДС на медизделия

Какими документами подтверждается льгота по НДС по п. 2 ст. 149 НК по коду операции 1010204 (медицинские изделия по перечню, утвержденному правительством), разъяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Налоговый кодекс не содержит исчерпывающего перечня документов для подтверждения этой льготы.
Но на основе разъяснений ФНС и практики налоговых проверок подтверждающими документами для льготы по НДС (код 1010204) в 2026 году будут:
регистрационное удостоверение на медицинское изделие — ключевой документ;
«Оно должно быть действующим, выданным по правилам ЕАЭС или российского законодательства. Код ОКПД2 (или ОКП) из удостоверения должен совпадать с кодом в перечне Постановления № 1042.»
договор на реализацию медицинских изделий, инструментов и оборудования;
счет-фактура с пометкой «без НДС» (или «НДС не облагается на основании пп. 1 п. 2 ст. 149 НК»);
первичные документы — накладные, акты приема-передачи с указанием наименований медицинских изделий и суммы без НДС;
платежные поручения с указанием в назначении платежа «без НДС»;
номер лицензии на осуществление деятельности, если деятельность организации подлежит обязательному лицензированию.
Условия применения льготы:
товар входит в актуальную редакцию перечня постановления правительства от 30.09.2015 № 1042 (с учетом изменений от 17.06.2025 № 905, действующих с 1 октября 2025 года);
на медицинское изделие есть действующее регистрационное удостоверение;
операции отражаются в разделе 7 декларации по НДС с кодом 1010204.
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.
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