Тарифы на плацкарт и провоз багажа выросли на 9,2% с 1 октября 2026

Повышение затронуло плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования. Купе, СВ и скоростные поезда под индексацию не попали.

Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 октября 2026 года выросли на 9,2%. На столько же увеличилась плата за провоз багажа. Предельные индексы для этих перевозок устанавливает Федеральная антимонопольная служба.

Индексация не распространяется на купейные вагоны, СВ и скоростные поезда, включая «Сапсан» и «Ласточку». Стоимость билетов в этих сегментах определяет перевозчик с учетом сезона, дня недели, срока до отправления и количества свободных мест.

Перевозчик вправе устанавливать цены ниже предельного тарифа. Поэтому фактическая стоимость поездки зависит от сезонных коэффициентов, спроса на конкретное направление и других экономических условий.

Предыдущее повышение железнодорожных тарифов состоялось в декабре 2025 года. Тогда стоимость проезда увеличилась на 11,4%.