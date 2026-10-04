Назвали минимальный дневной размер выплаты по больничному в 2027 году

Минимальная дневная выплата составит от 933,39 до 1 033,39 рубля в зависимости от числа календарных дней в месяце.

Минимальный больничный в 2027 году составит 933,39 рубля в месяцах с 31 днем, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. В месяцах с 30 днями выплата достигнет 964,5 рубля, а в феврале — 1 033,39 рубля в день.

«Минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности определяется путем отношения МРОТ к числу календарных дней в соответствующем месяце», — пояснил Балынин. Если МРОТ увеличат до 28 935 рублей, минимальный среднедневной заработок для расчета пособия составит 951,29 рубля.

В 2026 году этот показатель равен 890,73 рубля. Минимальная дневная выплата составляет 873,97 рубля в месяцах с 31 днем, 903,10 рубля — с 30 днями и 967,61 рубля — в феврале. В 2027 году МРОТ планируют увеличить на 6,8%, до 28,9 тыс. рублей.