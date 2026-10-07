Использование ИИ при дистанционном мошенничестве предложили считать отягчающим обстоятельством

Применение сервисов искусственного интеллекта может стать основанием для более строгого наказания дистанционных мошенников. Инициатива предполагает введение отдельного квалифицирующего признака преступления.

Использование ИИ при дистанционном мошенничестве предложили признать отягчающим обстоятельством, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его мнению, наказание за такие преступления должно быть строже предусмотренного действующими санкциями.

«Предлагаю ввести квалифицирующий признак в виде использования сервисов искусственного интеллекта как отягчающего обстоятельства для подобных категорий преступлений», — заявил Машаров. Мера должна усилить противодействие организованным преступным сообществам, которые занимаются дистанционным мошенничеством.

Мошеннические схемы меняются примерно раз в неделю, а сценарии общения с потенциальными жертвами постоянно обновляются, отметил эксперт. Технологии ИИ позволяют преступникам совершенствовать алгоритмы обмана и преодолевать защиту цифровой среды.

Большая часть обращений пострадавших позволяет определить, что мошенники применяли технологии ИИ. При этом, несмотря на меры государства по повышению финансовой и цифровой грамотности, число преступлений в этой сфере остается значительным, подчеркнул Машаров.