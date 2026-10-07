Надо ли восстанавливать НДС с аванса, если поставщик пропал, а ИП закрывается?

ИП на ОСНО в 2025 году оплатил поставщику аванс, получил счет-фактуру, отразил в 2025 году в книге покупок (код 02, авансы выданные). Поставщик товар не привез, деньги не вернул, на претензии не отвечает.

В октябре 2026 года ИП прекращает деятельность. Нужно ли восстановить ранее учтенный НДС на аванс, если задолженность в виде авансового платежа останется за поставщиком – пояснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

В этой ситуации ИП должен восстановить ранее учтенный НДС с аванса.

Подп. 3 п. 3 ст. 170 НК предусматривает восстановление НДС, принятого к вычету с аванса, в двух случаях: при отгрузке товара в счет этого аванса или при расторжении договора и возврате аванса. Но в этом случае ни отгрузки, ни возврата денег не произошло: поставщик просто не исполнил свои обязательства.

Ирина Лапшина «Когда задолженность по авансу становится безнадежной (поставщик не реагирует на претензии, товар не поступает), ее обычно списывают. И вот тут налоговая позиция такая: поскольку операция (получение товара в счет аванса) не состоялась, основание для вычета исчезает. Поэтому налог нужно восстановить и включить в налоговую базу. Минфин подтверждал такой подход в письмах.»

При этом не нужно ждать какого-то срока. Восстановление производится в том налоговом периоде, когда фактически списали дебиторскую задолженность по авансу. В описанном случае это будет период после прекращения деятельности ИП (октябрь 2026 года) — просто момент, когда ситуация стала окончательно ясной.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Ирина Лапшина.