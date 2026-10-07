Налоговая: ошибки по налогу на прибыль за прошлые годы нельзя исправлять по текущей ставке

Если ошибка относится к периоду с более низкой налоговой ставкой, базу нужно пересчитать за период ее совершения. Это касается ошибок за 2024 год и более ранние периоды, выявленных в 2025–2026 годах.

Пересчитывать налоговую базу в текущем периоде нельзя, если действующая ставка выше ставки в периоде совершения ошибки, сообщило УФНС по Республике Саха (Якутия). Изменения в п. 1 ст. 54 НК вступили в силу с 1 января 2026 года.

По общему правилу базу и сумму налога пересчитывают за период, к которому относится ошибка. Исправить ее в текущем периоде можно, если невозможно определить период совершения ошибки либо ошибка привела к излишней уплате налога.

Однако отражать расходы или другие суммы к уменьшению в периоде обнаружения ошибки нельзя, если налоговая ставка стала выше. В этом случае налогоплательщик может уточнить базу за период совершения ошибки. Такой подход изложен в письме Минфина от 15.05.2025 № 03-03-06/1/47786.

Ставка налога на прибыль с 1 января 2025 года выросла с 20% до 25%. Поэтому ошибки за 2024 год и более ранние периоды, обнаруженные в 2025–2026 годах, нужно учитывать в периодах их совершения.