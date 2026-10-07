ФНС перечислила частые ошибки в декларациях по НДС
Ошибки в счетах-фактурах, кодах операций и суммах налога могут привести к претензиям при камеральной проверке. Декларацию нужно сверять с первичными документами и контрольными соотношениями.
Налогоплательщики часто допускают ошибки при заполнении деклараций по НДС, сообщило УФНС России по Республике Бурятия. Среди них — несоблюдение контрольных соотношений из письма ФНС от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550@, неверные номера и даты счетов-фактур, ИНН контрагентов и коды видов операций.
Также допускают такие ошибки:
неправильное отражение кодов видов операций, утвержденных приказом ФНС от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@;
некорректное указание стоимости товаров по счету-фактуре при ее отражении в нескольких налоговых периодах. Она должна соответствовать стоимости, указанной в счете-фактуре, меняется только сумма НДС;
неправильный номер заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и несоответствие данным декларации при импорте товаров;
не восстановление в соответствии с пп. 3 п.3 ст. 170 НК суммы НДС в случае перечисления покупателем сумм предоплаты в счет предстоящих поставок, в налоговом периоде, когда НДС подлежит вычету, или в том налоговом периоде, в котором произошло изменение условий либо расторжение договора и возврат предоплаты;
неправильное отражение в декларации кодов видов операций при выставлении и получении исправленных счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур;
не заполнение или неправильное заполнение журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур при осуществлении деятельности по договорам комиссии, агентских или на основе договоров транспортной экспедиции;
неправильное заполнение книг покупок, книг продаж, журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур при одновременном осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции и (или) в интересах самого налогоплательщика;
отражение в декларации вычетов по НДС по счетам-фактурам, выставленным за пределами трех лет до окончания налогового периода декларации по НДС.
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