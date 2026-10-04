Изменены правила проверки счетов россиян при назначении детского пособия

Новый срок ответа установили для эксперимента по проверке доходов семей в трех регионах. С 1 октября 2026 года результаты проверки влияют на назначение единого пособия.

Банки должны передавать Соцфонду сведения о счетах претендентов на единое детское пособие не позднее двух рабочих дней после получения запроса, следует из постановления правительства. Ранее срок ответа банков установлен не был.

Правила действуют в рамках эксперимента, который проводят в 2026 году в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В пособии откажут, если поступления на банковские счета всех членов семьи за год превысят 200% официального дохода семьи.

Соцфонд не будет учитывать деньги на счетах в банках, у которых отозвана лицензия. Валютные поступления пересчитают в рубли по курсу на дату проведения соответствующей операции, а не на дату окончания расчетного периода.

В расчет также не войдут переводы между собственными счетами и счетами членов одной семьи, кредитные средства и отдельные другие поступления. Деньги от продажи недвижимости или автомобиля исключат при наличии договора купли-продажи.