Отказ от возврата обходится покупателям в 3,4 тыс. рублей в месяц

Каждый пятый россиянин хотя бы иногда оставляет себе неподходящий товар. Основная причина — нежелание тратить время на оформление возврата.

Покупатели, которые регулярно не возвращают ненужные товары, теряют в среднем 3,4 тыс. рублей в месяц, следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». Среди отказавшихся от возврата 37% не хотят тратить время на процедуру, 28% — повторно ехать в пункт выдачи или магазин.

Еще 21% покупателей опасаются, что товар не примут обратно, а 14% не готовы ждать возврата денег на карту. При стоимости покупки до 1 тыс. рублей неподходящий товар оставят себе 46% респондентов, при сумме от 1 тыс. до 5 тыс. рублей — 38%. Если цена превышает 5 тыс. рублей, вернуть покупку готовы 86% опрошенных.

В 2026 году хотя бы один возврат оформляли 58% респондентов против 51% годом ранее. Чаще всего возвращали одежду и обувь — 39% всех возвратов, бытовую технику и электронику — 24%, товары для дома — 18%. Условия возврата заранее проверяют 78% покупателей: 47% делают это перед приобретением дорогих товаров, а 31% — почти перед каждым заказом.