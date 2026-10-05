Собственников хотят уведомлять об отсутствии границ участков в ЕГРН

Росреестр может начать направлять такие предупреждения через «Госуслуги». Без уточнения границ продать или подарить участок не получится.

Росреестр планируют обязать уведомлять собственников о проблемах с оформлением недвижимости. Инициативу подготовила группа сенаторов, включая председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Ведомство будет сообщать через Госуслуги, если в ЕГРН нет сведений о границах земельного участка, правах на строения или координатах домов, гаражей и других объектов. Авторы проекта рассчитывают, что владельцы смогут заранее провести межевание и зарегистрировать недвижимость. Об этом пишет «Коммерсант».

С 1 марта 2025 года отсутствие в ЕГРН границ участка служит основанием для приостановки учетно-регистрационных действий. Землей можно продолжать пользоваться, но зарегистрировать ее продажу или дарение до уточнения границ нельзя. Такое же ограничение применяется при кадастровом учете и регистрации прав на расположенные на участке здания и сооружения.

«Для собственника это означает возможность решить вопрос без привязки к конкретной сделке, для покупателя и кредитора — снижение риска неожиданной приостановки регистрации», — отметил руководитель проектов практики «Инжиниринг» Strategy Partners Дмитрий Арестов.

На начало 2025 года в Ленинградской области координат границ не было более чем у 317 тыс. участков, или 23% их общего числа, а в Саратовской области — примерно у 30%.