"Майские выходные хотят объединить за счет других праздников"

Непрерывный отдых в мае можно организовать за счет части праздничных дней в феврале, марте или ноябре. Инициатива пока не оформлена законодательно.

Майские праздники предложили сделать непрерывными, рассказал заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, будние дни между праздничными периодами мешают планировать отдых, поэтому работники берут отгулы или отпуска за свой счет.

«Я бы все-таки не делал между длинными праздниками три-четыре дня будних — все равно их добирают за счет отгулов, отпусков за свой счет, прогулов в школе», — сказал Владислав Гриб.

Он предложил перенести на май часть праздничных выходных из холодных месяцев года.

В 2027 году майские выходные разделят на два периода: россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Постановление о переносе выходных ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Нерабочими также будут 21-23 февраля, 6-8 марта, 12-14 июня и 4-7 ноября.