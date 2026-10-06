Размен монет подорожал из‑за новых правил банков

Комиссию за обмен монет банки устанавливают сами, но размен без платы доступен в рамках «Монетной недели» или при зачислении монет на собственный счет.

Российские банки могут устанавливать комиссию за обмен монет на банкноты — это отдельная услуга, стоимость которой кредитная организация определяет самостоятельно.

«Банк вправе установить комиссию за размен монет на банкноты. Ее размер определяется банком самостоятельно. Размен денежных знаков является отдельной услугой, за которую законодательство не запрещает взимать плату, поэтому банк сам решает, устанавливать ли комиссию и в каком размере», — сказала директор по правовым вопросам «Сравни» Юлия Суворова.

Она напомнила, что в рамках акции Банка России «Монетная неделя» размен проводится без комиссии. Получить банкноты бесплатно можно и другим способом: внести монеты на собственный счет, а затем снять наличные в банкомате.

При операциях с крупным объемом монет потребуется паспорт — при сумме свыше 15 тыс. рублей банк обязан идентифицировать клиента и вправе установить комиссию за размен большого количества монет.

Суворова уточнила, что монеты с потемнением, царапинами, сколами или вмятинами остаются платежеспособными, если их номинал можно определить. В случае отказа в обмене она советует обратиться в другой банк.