Почти половина россиян хочет производственную гимнастику на работе

Производственная гимнастика есть лишь у 6% сотрудников, тогда как 44% хотели бы видеть физкультминутки на своем рабочем месте.

Производственная гимнастика проводится на работе только у 6% россиян: у 2% она обязательна для всех сотрудников, у 4% — доступна по желанию. Еще 44% респондентов хотели бы, чтобы такие физкультминутки появились в их компаниях.

Многие сотрудники практикуют самостоятельные разминки. 18% делают упражнения ежедневно, 30% — время от времени, а 52% никогда не отвлекаются на спорт в течение рабочего дня. Об этом сказано в исследовании SuperJob.

Женщины чаще поддерживают идею производственной гимнастики — 54% против 36% среди мужчин. При этом мужчины чаще занимаются самостоятельно: 23% утверждают, что делают разминку каждый день, среди женщин таких лишь 12%.

Молодежь до 35 лет проявляет меньший интерес к гимнастике (39%), чем сотрудники старше (44–45%). Каждый пятый россиянин 35-45 лет ежедневно делает упражнения на работе, тогда как среди работников до 35 лет таких 12%, а среди граждан старше 45 лет — 15%.

Интерес к производственной гимнастике растет вместе с доходом: среди зарабатывающих до 100 тыс. рублей ее поддерживают 40%, среди получающих от 150 тыс. — уже 50%. При этом сотрудники с доходом выше 150 тыс. рублей чаще делают самостоятельные разминки (22% против 15-16% у тех, кто зарабатывает меньше).