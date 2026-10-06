ФНС напомнила о корректном заполнении декларации по налогу на прибыль при наличии льгот
При заполнении декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2026 года нужно правильно указывать код признака налогоплательщика в листе 02, особенно если компания пользуется льготами.
В рамках декларационной кампании по налогу на прибыль ФНС напомнила о нюансах заполнения отчетности. В листе 02 по реквизиту «Признак налогоплательщика (код)» необходимо корректно указывать код с учетом применяемой налоговой льготы.
В частности, код 01 ставят налогоплательщики, не относящиеся к льготным категориям; код 02 — сельхозпроизводители; код 03 — резиденты ОЭЗ; код 17 — ИТ‑компании. Об этом сказано на сайте ФНС.
Налоговая предупреждает, что неверно указанный код может привести к ошибкам в данных о льготе и потребовать уточнения декларации.
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