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Налог на прибыль
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ФНС напомнила о корректном заполнении декларации по налогу на прибыль при наличии льгот

При заполнении декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2026 года нужно правильно указывать код признака налогоплательщика в листе 02, особенно если компания пользуется льготами.

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В рамках декларационной кампании по налогу на прибыль ФНС напомнила о нюансах заполнения отчетности. В листе 02 по реквизиту «Признак налогоплательщика (код)» необходимо корректно указывать код с учетом применяемой налоговой льготы.

В частности, код 01 ставят налогоплательщики, не относящиеся к льготным категориям; код 02 — сельхозпроизводители; код 03 — резиденты ОЭЗ; код 17 — ИТ‑компании. Об этом сказано на сайте ФНС.

Налоговая предупреждает, что неверно указанный код может привести к ошибкам в данных о льготе и потребовать уточнения декларации.

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