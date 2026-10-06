Налоги можно будет уплатить в рассрочку через умную камеру

Сервис с рассрочкой по уплате налогов от Т-Банка распространяется на начисления, которые входят в единый налоговый платеж.

Имущественный, транспортный и земельный налоги, а также НДФЛ с отдельных видов дохода можно уплатить в рассрочку с кредитной карты Т-Банка. Возможность доступна и для других начислений, входящих в единый налоговый платеж.

В приложении Т-Банка нужно открыть раздел «Платежи», указать ИНН и выбрать счета — реквизиты появятся автоматически. Оплату также можно провести через раздел «Уведомления и платежи» на Госуслугах или через «Единый налоговый счет» в личном кабинете ФНС. До конца 2026 года банк планирует добавить оплату по скану документа умной камерой.

«Налог будет уплачен вовремя и в полном объеме, а вернуть сумму банку можно постепенно — в течение выбранного срока», — сказал вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов.

За использование рассрочки по кредитной карте взимается комиссия. Ее размер и другие условия зависят от клиента и будут показаны перед оформлением