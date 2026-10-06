Презумпция вины не для всех: ВС разъяснил правила привлечения руководства к долгам компании

Контроля над брошенной компанией недостаточно для взыскания ее долгов, если кредитор связан с должником. Он должен доказать недобросовестность ответчика и связь его действий с непогашением долга.

Презумпция вины контролирующего лица не применяется автоматически по иску аффилированного кредитора, разъяснила экономколлегия Верховного суда. Облегченный порядок доказывания предназначен для независимых кредиторов, у которых нет доступа к документам и информации о деятельности должника.

Вывод сделан в споре о долгах ООО «Мэйдэй», исключенного из ЕГРЮЛ как недействующее в мае 2024 года. Кредитор Роман Сакулин потребовал взыскать более 1,6 млн рублей с участницы и бывшего директора Марии Антоневич. Однако займы от имени компании оформляла мажоритарная владелица Светлана Мишустина, супруга кредитора. Об этом сказано в картотеке арбитражных дел.

Нижестоящие суды удовлетворили иск, сославшись на статус Антоневич как участницы и директора компании. ВС отменил эти решения: истец не опроверг доводы об отсутствии активов еще до смены руководства и не объяснил, почему его супруга перед выходом из бизнеса назначила нового директора.

Если аффилированный кредитор представит достаточные доказательства недобросовестности контролирующего лица, ответчику придется раскрыть причины прекращения деятельности компании и подтвердить, что невозможность погашения долга возникла не из-за его действий.