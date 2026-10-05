Отмена льготного НДС на деликатесы может принести бюджету 6 млрд рублей

Совет Федерации предложил пересмотреть ставку НДС для устриц, омаров, лангустинов и лобстеров. Сейчас такие продукты облагаются налогом по ставке 10% вместо 22%.

Отмена льготной ставки НДС на деликатесы может обеспечить федеральному бюджету около 6 млрд рублей, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2027-2029 годы.

Матвиенко призвала активнее проводить инвентаризацию налоговых льгот.

«Деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры и другие, имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость — вместо положенных 22% платят 10%», — сказала она.

По оценке председателя Совфеда, дополнительные поступления можно направить, например, на строительство двух новых школ или детской больницы. Конкретные законодательные поправки об отмене льготы в исходном сообщении не указаны.