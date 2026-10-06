Число официально трудящихся россиян выросло на 1,3 млн человек

За четыре года число трудоспособных лиц без официального дохода сократилось на 3,7 млн. В 2025 году деятельность вели 9,5 млн самозанятых.

Число официально трудящихся в России за последние четыре года увеличилось на 1,3 млн человек, сообщил глава ФНС Даниил Егоров на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Одновременно на 3,7 млн человек уменьшилось число трудоспособных лиц, у которых нет официального дохода. Егоров также сообщил, что в 2025 году деятельность вели 9,5 млн активных самозанятых.

«За последние четыре года число официально трудящихся выросло на 1,3 млн человек. Одновременно число трудоспособных лиц, не имеющих официального дохода, уменьшилось на 3,7 млн человек», — сказал Даниил Егоров.

Среди иностранных работников число официально трудоустроенных за последние четыре года выросло до 3 млн человек.