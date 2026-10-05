Сбер подал в ЦБ заявку на статус цифрового депозитария

Сбер подал в Банк России заявление на получение статуса цифрового депозитария. Если регулятор одобрит заявку, первые продукты с цифровой валютой могут запустить уже 1 декабря 2026 года.

Сбер планирует предоставить клиентам возможность проводить операции с биткоином (BTC), эфириумом (ETH) и стейблкойном USDT. Для этого банк подал заявление в ЦБ на получение статуса цифрового депозитария.

Такой статус позволит банку учитывать цифровые валюты и цифровые права, обеспечивать их переход и предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам, на которых учитываются активы.

Отдельное приложение создавать не планируют. Функционал хотят встроить в «Сбербанк Онлайн», «СберИнвестиции» и «СберБизнес». Операции будут проходить с идентификацией клиентов, контролем и отчетностью.

После получения разрешения от Банка России Сбер намерен провести тестовые сделки для ограниченного круга клиентов. Запуск первых продуктов запланирован на 1 декабря 2026 года, однако срок зависит от решения ЦБ и готовности подзаконных актов, регулирующих рынок.