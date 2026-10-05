Каждый третий россиянин пользуется услугами четырех и более банков

Большинство клиентов распределяют финансовые операции между несколькими банками. У 54% опрошенных есть продукты двух-трех банков, еще у 32% — четырех и более.

Только 14% клиентов банков пользуются услугами одной кредитной организации. Это следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, проведенного по заказу ОЗПП «Общественная потребительская инициатива».

Почти половина опрошенных — 48% — регулярно пользуются сразу несколькими банками. При этом у 70% есть банк, который они считают любимым. Чаще всего таким называют Сбербанк — 30%, Т-Банк — 13%, ВТБ — 8%, Альфа-банк — 6%, Ozon Банк — 4%.

Большинство интернет-активных клиентов предпочитают управлять финансами дистанционно. 76% активно используют мобильные приложения или интернет-банкинг, а 62% предпочитают решать банковские вопросы онлайн. Лично обращаться в отделение предпочитают 14%.

При выборе банков россияне обращают внимание и на условия конкурентов: 32% сравнивают предложения разных банков, а 35% готовы стать клиентами нового банка ради более выгодных условий. Среди молодых поколений эта доля выше: 45% у поколения цифры и 46% у младших миллениалов.

По общей удовлетворенности среди пяти сравниваемых банков самые высокие показатели у Т-Банка: 60% его клиентов оценили опыт взаимодействия на 8–10 баллов. У Ozon Банка показатель составил 58%, Сбербанка — 56%, ВТБ — 53%, Альфа-банка — 52%.