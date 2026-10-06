💲 Доллар подскочил почти до 85: рубль потерял импульс роста
Рубль просел, а доллар поднялся до 84,93 рублей, евро — выше 95, юань — к 12,65. Инвалюты синхронно корректируются вверх.
Рубль перешел к ослаблению: доллар поднялся почти к 85 рублям, евро — выше 95,3, а юань — 12,65. Это заметный разворот после нескольких дней укрепления — инвалюты корректируются вверх, а рынок возвращается к верхней части осеннего диапазона.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 6 октября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
84,9309 рубля
Евро
95,3349 рубля
Юань
12,6491 рубля
Для сравнения 5 октября 2026 года доллар стоил 83,5 рубля, евро — 94,3, а юань — 12,4.
Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер отметил, что рубль с начала осени прибавил около 5%. Нацвалюта активно укреплялась и на прошлой неделе обновила максимумы сезона. Однако он подчеркивает, что это лишь умеренное восстановление после летней девальвации более чем на 20%.