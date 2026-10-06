💲 Доллар подскочил почти до 85: рубль потерял импульс роста

Рубль просел, а доллар поднялся до 84,93 рублей, евро — выше 95, юань — к 12,65. Инвалюты синхронно корректируются вверх.

Рубль перешел к ослаблению: доллар поднялся почти к 85 рублям, евро — выше 95,3, а юань — 12,65. Это заметный разворот после нескольких дней укрепления — инвалюты корректируются вверх, а рынок возвращается к верхней части осеннего диапазона.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 6 октября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 84,9309 рубля Евро 95,3349 рубля Юань 12,6491 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 6 октября 2026 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения 5 октября 2026 года доллар стоил 83,5 рубля, евро — 94,3, а юань — 12,4.

Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер отметил, что рубль с начала осени прибавил около 5%. Нацвалюта активно укреплялась и на прошлой неделе обновила максимумы сезона. Однако он подчеркивает, что это лишь умеренное восстановление после летней девальвации более чем на 20%.