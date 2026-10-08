Что делать, если из-за пропущенной повестки заблокировали сделки и регистрацию ИП: инструкция юриста

Что будет, если человеку отправили повестку, но он о ней не знал – не заходил на Госуслуги, болел, был в командировке – и уже прошел срок в семь дней, «Клерку» рассказал военный юрист, адвокат Пантелей Самаркин.

«Семь дней — это предусмотренный законом срок, после которого повестка считается врученной, если вручение другими установленными способами ранее не состоялось. Отсутствие входов на Госуслуги само по себе этот механизм не останавливает», — пояснил эксперт.

Более того, для граждан, подлежащих призыву, запрет на выезд закон связывает уже с размещением повестки в реестре.

Дополнительные ограничения применяются после 20 календарных дней со дня явки, указанного во врученной повестке, без уважительной причины. Среди них — запрет регистрации ИП и постановки на учет как самозанятого, ограничения регистрации недвижимости и транспорта, управления автомобилем, получения кредитов и займов. Уже существующий статус ИП или самозанятого эта норма автоматически не прекращает. Основание — ст. 7.1 закона № 53-ФЗ.

Для конкретной сделки последствия могут быть серьезными: приостановка регистрации квартиры способна задержать целую цепочку продаж, повлечь расходы и споры об авансе.

Пантелей Самаркин «Покупателю и продавцу разумно заранее проверить наличие ограничений и предусмотреть в договоре порядок действий при задержке регистрации. Если ограничение ошибочное, следует сразу подать заявление об исправлении сведений и отмене решения с подтверждающими документами.»

Решение о временных мерах можно обжаловать в призывную комиссию субъекта через Госуслуги или МФЦ. Общий срок рассмотрения — пять рабочих дней со дня регистрации жалобы, через МФЦ — семь рабочих дней со дня поступления. При обращении в суд можно просить меры предварительной защиты. Обещать снятие запрета за несколько часов было бы неправильно: важны и решение, и передача сведений исполнителям.