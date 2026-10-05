Путин разрешил разделить «ЮниКредит Банк» и продать его акции

Разрешение президента не означает, что продажа уже состоялась. Имя покупателя и стоимость сделки в опубликованном распоряжении не раскрываются.

Итальянская UniCredit получила разрешение на реорганизацию российского банка и продажу 100% его акций. Часть бизнеса группа планирует сохранить.

Президент Владимир Путин разрешил провести реорганизацию АО «ЮниКредит Банк» и сделки по приобретению всех его акций, принадлежащих итальянской UniCredit S.p.A. Соответствующее распоряжение опубликовано 5 октября.

Документ предусматривает выделение из банка отдельного хозяйственного общества. Его акции или доли получит нынешний единственный акционер. Для указанных в распоряжении сделок не потребуется получать другие предусмотренные российским законодательством разрешительные документы.

В мае UniCredit объявила о планах разделить российский бизнес: выделенную структуру сохранить под своим контролем, а банк с оставшимися активами продать частному инвестору из ОАЭ. Закрытие сделки планировалось на первое полугодие 2027 года.