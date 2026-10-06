Число дефолтов по облигациям может стать рекордным за 17 лет

Более 50 эмитентов могут допустить технический или фактический дефолт по итогам 2026 года. Основные риски сосредоточены в сегменте высокодоходных облигаций небольших компаний.

Число проблемных эмитентов облигаций может стать максимальным с 2009 года. НКР ожидает более 50 первичных технических или полноценных дефолтов, причем 20-30 компаний могут окончательно не исполнить обязательства.

С начала 2026 года просрочки допустили не менее 30 уникальных эмитентов. К сентябрю НКР зафиксировало более 500 дефолтных и технических дефолтных событий с учетом повторных невыплат по разным выпускам. Объем просроченных платежей достиг 41 млрд рублей против 34 млрд рублей за весь 2025 год, а доля дефолтных бумаг на рынке корпоративных облигаций выросла с 0,69 до 1,77%. Об этом пишут «Известия».

Главной причиной аналитики называют высокие ставки, которые мешают компаниям рефинансировать долг. Системного кризиса эксперты пока не видят: проблемы возникают в основном у небольших эмитентов с низкими рейтингами и высокой долговой нагрузкой. АКРА не ожидает, что доля проблемных компаний превысит условную границу волны дефолтов в 5%.

После невыплаты у эмитента есть 10 рабочих дней, чтобы исполнить обязательства в период технического дефолта. Инвесторам следует проверять сообщения на портале e-disclosure и участвовать в собраниях владельцев облигаций. При фактическом дефолте представитель владельцев облигаций может потребовать взыскания долга через суд или инициировать банкротство должника.