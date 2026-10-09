Эксперт видит угрозу для микробизнеса из-за роста фиксированных штрафов

Рост фиксированных штрафов особенно ударит по микробизнесу, где нет ресурсов для сложного налогового администрирования, считает эксперт Павел Бородкин.

Предлагаемое увеличение налоговых штрафов укладывается в общую тенденцию усиления администрирования. Государство одновременно повышает цену нарушения и стремится увеличить собираемость доходов. Об этом «Клерку» рассказал председатель регионального отделения Российского союза налогоплательщиков в Санкт-Петербурге Павел Бородкин.

Павел Бородкин «Масштаб некоторых изменений действительно существенный. Например, штраф за грубое нарушение правил учета, повлекшее занижение налоговой базы, предлагается увеличить с 40 до 111 тыс. рублей, за непредставление документов — с 200 до 560 рублей за каждый документ, а за неявку свидетеля — с 1 тыс. до 14 тыс. рублей»

Эксперт подчеркивает, что повышенные санкции должны применяться индивидуально: технические ошибки бухгалтера нельзя приравнивать к умышленному уклонению. Однако рост штрафов делает работу с требованиями ФНС критически важной — при сотнях документов сумма санкций может достигать сотен тысяч рублей. Компании, по его словам, должны вести реестр запросов, контролировать сроки и подключать юристов уже на стадии подготовки ответа.

Особенно чувствительным повышение фиксированных штрафов станет для микробизнеса и ИП: одинаковые суммы несоразмерно бьют по малым компаниям, где учет ведет один бухгалтер или подрядчик.

«На мой взгляд, принципиально важно, чтобы при применении повышенных штрафов сохранялся индивидуальный подход: нужно отличать техническую ошибку от системного нарушения и тем более от сознательного поведения, направленного на неуплату налогов», — сказал эксперт.

Бородкин отмечает, что рост санкций может привести к увеличению числа споров с ФНС. При более высоких штрафах бизнесу становится экономически выгоднее оспаривать решения инспекций. В итоге налоговая безопасность превращается в вопрос качества всей системы администрирования внутри компании — от учета и документооборота до работы с требованиями и сроками.