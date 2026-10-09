Эксперт: налоговые штрафы до 111 тысяч ударят по тем, кто просто ошибся в документах

Повышение фиксированных налоговых штрафов с 2027 года может ударить по компаниям и привести к всплеску споров с ФНС, считает эксперт Михаил Ажгиревич.

Правительство внесло в Госдуму проект, который с 2027 года увеличивает фиксированные налоговые штрафы в 1,16-3 раза, а санкцию за неявку свидетеля — с 1 до 14 тыс. рублей. За грубые нарушения учета планка вырастет до 111 тыс. рублей.

Эксперт в области международного политического и экономического анализа Михаил Ажгиревич рассказал «Клерку», что такие суммы без разделения на умышленные и технические ошибки создают риск несоразмерного наказания для тех, кто допустил обычную неточность в документах.

Михаил Ажгиревич «Для технических ошибок это перебор. Суммы не пересматривались годами, но скачок без деления на умышленные и случайные нарушения бьет по тем, кто просто ошибся в документах»

Особенно чувствительным станет штраф 560 рублей за документ: при больших запросах ФНС итоговая сумма достигает сотен тысяч. Ажгиревич рекомендует отвечать на каждое требование письменно и фиксировать, какие документы переданы, а какие отсутствуют — штраф за несуществующий документ можно успешно оспорить.

Для микробизнеса и ИП новая шкала критична. Один пропущенный запрос может стоить десятков тысяч рублей. Рабочим инструментом защиты эксперт называет смягчающие обстоятельства по ст. 112 и 114 НК, которые позволяют снизить штраф минимум вдвое, а суды при грамотной позиции уменьшают его в 4-10 раз.

Рост сумм, по оценке Ажгиревича, почти наверняка увеличит число споров с ФНС и нагрузку на суды. Бизнесу придется уделять больше внимания налоговой безопасности — от учета и документооборота до контроля сроков и качества ответов на требования.