Статуса резидента ТОР и СПВ недостаточно для пониженной ставки налога на прибыль

Льготу можно применять только при исполнении соглашения резидента и реализации инвестиционного проекта. Дополнительные требования установлены статьей 284.4 НК.

Пониженная ставка налога на прибыль зависит не только от статуса резидента территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток, сообщила заместитель начальника отдела камеральных проверок УФНС по Приморскому краю Лилия Мясоедова. Организация должна исполнять соглашение резидента и реализовывать предусмотренный им проект.

Юрлицо должно быть зарегистрировано на территории ТОР или СПВ и не иметь обособленных подразделений за ее пределами. Оно не может применять спецрежимы, быть НКО, банком, страховщиком, профессиональным участником рынка ценных бумаг или участником регионального инвестиционного проекта.

В первые пять лет с момента получения первой прибыли от деятельности по соглашению действует ставка 0% в федеральный и региональный бюджеты. В следующие пять лет ставка составляет 8% в федеральный бюджет и 10% в бюджет субъекта РФ.

На 1 июля 2026 года в Приморском крае работали 313 резидентов ТОР и 2 932 резидента СПВ. Они заявили инвестиции на 4,7 трлн рублей, фактически вложили 1,35 трлн рублей, а за 2020-2025 годы перечислили в консолидированный бюджет РФ 94,2 млрд рублей налогов и сборов.