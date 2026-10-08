Директор не подписывает заявление на отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам: можно ли просто не выйти на работу

Подтверждать право на экстренный отпуск за свой счет можно уже после выхода на работу.

Взаимоотношения в плоскости предоставления неоплачиваемого отдыха регулирует ст. 128 ТК. Законодательство разделяет такие отпуска на две категории: предоставляемые по соглашению сторон и обязательные к оформлению. В первом случае руководство вправе отказать, а во втором предоставление свободных дней фиксируется как безусловная обязанность бизнеса, рассказала «Клерку» основатель и управляющий владелец «Центра защиты бизнеса» Ирина Смирнова.

Так, если сотрудник имеет законное право на отпуск (например, регистрация брака, рождение ребенка или смерть близкого родственника), но руководство отказывается подписывать заявление, алгоритм действий включает обязательную досудебную фиксацию. Работнику необходимо подать заявление официально: через канцелярию с отметкой на втором экземпляре, заказным письмом с описью вложения или посредством корпоративного КЭДО.

Ирина Смирнова «Просто не выйти на работу после игнорирования заявления — критический риск. ТК не содержит норм, позволяющих сотруднику оставить рабочее место до издания официального приказа. Любой невыход до подписания документов руководство может попытаться квалифицировать как прогул. Однако суды в таких спорах встают на сторону работников.»

Если право на отдых жестко привязано к конкретной дате (день похорон или свадьбы), а факт надлежащего уведомления администрации зафиксирован, увольнение признают незаконным. Но чтобы избежать изнурительных судебных разбирательств, сотруднику безопаснее дождаться официального оформления. Если руководство уклоняется от приема и регистрации документов, работнику следует незамедлительно направить жалобу в ГИТ, сохранив доказательства отправки заявления.

При этом закон не содержит жестких требований к срокам подачи заявления при экстренных обстоятельствах. Рождение ребенка или смерть родственника невозможно спрогнозировать заранее. Работник имеет право уведомить администрацию день в день, уточнила эксперт.

Предоставить подтверждающие документы (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении, справку из ЗАГСа или свидетельство о смерти) сотрудник не обязан строго до ухода на отдых. Допускается предоставление оригиналов и копий непосредственно в день выхода на работу.

Главное — указать в тексте заявления конкретное законное основание и обязательство передать подтверждающие бланки позднее.