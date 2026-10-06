Что будет, если не пройти проверку Роструда, рассказал эксперт

Если инспекторы ГИТ найдут проблемы, организация может получить штраф, дисквалификацию должностного лица и даже приостановку деятельности. Размер и вид санкций зависят от нарушения.

За кадровые и зарплатные нарушения Роструд накажет по ст. 5.27 КоАП:

организациям назначат штраф от 30 000 до 100 000 рублей;

должностному лицу или ИП — штраф от 1 000 до 20 000 рублей либо дисквалификация до трех лет.

За нарушения требований охраны труда — накажут по ст. 5.27.1 КоАП:

организациям назначат штраф от 50 000 до 150 000 рублей, при повторном нарушении — до 200 000 рублей;

должностному лицу или ИП — штраф до 40 000 рублей. В отдельных случаях дисквалифицируют до трех лет или приостановят деятельность до 90 суток.

Для МСП при первом нарушении штраф в некоторых случаях могут заменить предупреждением, если не причинен вред здоровью работников.

Подготовиться к визиту Роструда можно заранее: по проверочным чек-листам, с которыми работают сами инспекторы ГИТ. Всего существует 80 таких чек-листов. В каждом — контрольные вопросы и варианты ответа: «да», «нет», «неприменимо».

Отдельный чек-лист — отдельная тема. Например:

№ 1 — порядок оформления на работу;

№ 4 — расторжение трудового договора;

№ 12 — требования трудового законодательства для женщин и лиц с семейными обязанностями.

У каждой организации есть официально присвоенная категория риска: чем она выше, тем чаще Роструд будет приезжать с плановыми визитами. Свою категорию можно узнать самостоятельно, как и пройти самопроверку по чек-листам Роструда. Как сделать все это правильно — читайте в экспертном разборе для Клерк.Системы.