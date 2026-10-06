Почта России станет оператором новой электронной почтовой системы

Госорганы, ЦБ и госкомпании смогут направлять официальную корреспонденцию через единую электронную почтовую систему. Основные нормы заработают с 1 марта и 1 сентября 2027 года.

Требования к единой электронной почтовой системе установит Правительство, следует из проекта постановления Минцифры. Систему создадут на базе Почты России и интегрируют с Госуслугами и другими информационными системами.

Почта России будет создавать, развивать и эксплуатировать сервис, обрабатывать данные и обеспечивать их защиту. Электронные ящики появятся на Госуслугах, а порядок их создания и работы Правительство утвердит отдельно.

Пользователями системы смогут стать органы власти, суды, правоохранительные органы, госкомпании, организации с госучастием, граждане и юрлица. Для граждан сервис будет бесплатным, для организаций предусмотрена абонентская плата.

Адресат сможет отказаться от электронных юридически значимых сообщений. В предусмотренных законом случаях документы тогда направят на бумаге. Заказное письмо также отправят, если электронная доставка технически невозможна. Нормы об отправке сообщений через Госуслуги вступят в силу с 1 марта 2027 года, а положения об электронных ящиках — с 1 сентября 2027 года.