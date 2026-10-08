Эксперт напомнила правила предоставления отпусков за свой счет пенсионерам и инвалидам: дни сгорят и не перенесутся

Льготные дни за свой счет привязаны к рабочему году.

Работающие пенсионеры по старости имеют право на 14 календарных дней неоплачиваемого отдыха в году, а сотрудники с инвалидностью — до 60 календарных дней, напомнила основатель и управляющий владелец «Центра защиты бизнеса» Ирина Смирнова.

ТК не запрещает делить этот период на части. Это делают по заявлению работника, при этом минимальная продолжительность одной части законом не ограничена.

Неиспользованные дни обязательного отпуска за свой счет на следующий год не переносятся.

Ирина Смирнова «Данная льгота привязана к конкретному рабочему (а не календарному) году сотрудника. Если пенсионер или инвалид не воспользовался своим правом в текущем периоде, эти дни аннулируются, не формируя никаких компенсаций или остатков.»

Работодатель может расширить перечень оснований для предоставления неоплачиваемых дней, зафиксировав их в коллективном договоре или локальном нормативном акте (например, родителям первоклассников 1 сентября). После внесения в регламенты эти основания становятся обязательными для исполнения менеджментом компании.