Средний размер ипотеки в России вырос до 4,9 млн рублей

В сентябре 2026 года россияне оформили ипотечных кредитов на 608,5 млрд рублей — это максимальный объем с начала года. Средняя сумма одного кредита за месяц выросла на 12%.

Средний размер ипотечного кредита в сентябре достиг 4,9 млн рублей, следует из данных Frank RG. По сравнению с августом показатель увеличился на 12%.

За месяц банки выдали 123,8 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 608,5 млрд рублей. Количество выдач выросло на 45,3% к августу и на 51,2% к сентябрю 2025 года. В денежном выражении рост составил соответственно 62,7% и 52,4%.

«В сентябре 2026 года был зафиксирован максимальный объем выдач ипотечных кредитов с начала года. Столь существенный рост мог быть обусловлен ожиданием вступления в силу изменений в условиях льготной семейной ипотеки, введенных с 1 октября 2026 года», — объяснили аналитики Frank RG.

Всего за девять месяцев 2026 года россияне оформили ипотеку на 3,52 трлн рублей — на 35,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.