Дефицит рабочих в России может вырасти до 2,61 млн человек в 2030 году

К 2030 году нехватка рабочих может увеличиться более чем в 2,5 раза. Обеспеченность экономики такими кадрами снизится с 95,9% до 89,5%.

Дефицит рабочих в России может вырасти с примерно 1 млн человек в 2024 году до 2,61 млн в 2030-м, прогнозирует консалтинговая компания ЭКОПСИ. За этот период спрос увеличится примерно на 450 тыс. работников, а доступное предложение сократится на 1,16 млн человек.

Основной причиной станет демографический спад. К 2030 году численность россиян в возрасте 30-34 лет уменьшится на 2,82 млн человек, 35-39 лет — на 3,41 млн, 60-64 лет — на 2,03 млн. Рост других возрастных групп не компенсирует это сокращение. Об этом пишет Forbes.

Миграция сможет смягчить нехватку кадров, но не устранит ее. При ожидаемом чистом миграционном приросте в 1,35 млн человек в 2025-2030 годах предложение рабочих будет увеличиваться примерно на 42 человека из каждых 100 прибывших.

Дополнительным фактором станет смена профессиональных предпочтений поколений: рабочие составляют 28,8% занятых в возрасте 20-29 лет и 40,2% среди работников 60-64 лет. По мере усиления дефицита предприятиям придется отказываться от компенсации нехватки кадров сверхурочными и дополнительными сменами, повышать производительность и пересматривать организацию труда.