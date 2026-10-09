Суды признали прощенный иностранным акционером заем налогооблагаемым доходом

Три судебные инстанции отказались применять общую льготу для имущества от участника с долей более 50%. Суды сослались на специальные условия освобождения займов иностранных кредиторов.

Прощенный иностранным акционером заем признали налогооблагаемым доходом российской компании, следует из решений трех инстанций по делу «Суммато». Организация получила заем от участника с долей 90% и рассчитывала применить подп. 11 п. 1 ст. 251 НК, но суды признали приоритет специальной нормы.

Подп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК освобождал от налога долги по займам, выданным до 1 марта 2022 года и прекращенным в 2022-2023 годах. Договор «Суммато» был заключен 15 ноября 2022 года, поэтому суды отказались применять вместо специального основания общую льготу. Об этом сказано в картотеке арбитражных дел.

«Фактически льготу, введенную для поддержки бизнеса, суды трех инстанций прочитали как единственный режим прощения долга иностранным кредитором», — сказал глава юридической компании «Архитектура права» Андрей Зуйков.

При этом судебная практика остается неоднородной: в части дел суды учитывают, что после отказа материнской компании от возврата займа дочерняя компания фактически получает деньги безвозмездно.

Риск касается в том числе компаний, которым иностранные участники простили займы в 2023 году, поскольку этот период еще может охватываться выездными проверками. Бизнесу рекомендуют проверить даты договоров и прощения долга, структуру владения, юрисдикцию кредитора, проценты и изменения условий займа. Новые решения о прощении задолженности стоит принимать только после расчета налоговых последствий и сравнения с другими вариантами реструктуризации.