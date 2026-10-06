Обновление российских приложений на Android может осложниться с 2027 года

Новые правила Google могут затронуть приложения российских банков и других компаний, которые распространяются вне Google Play. Уже установленные программы не исчезнут, но с их обновлением могут возникнуть проблемы.

С 2027 года Google планирует глобально проверять разработчиков Android-приложений. Проверка будет касаться самого приложения независимо от того, откуда его устанавливают — с сайта компании, через RuStore или другой магазин, рассказал «Клерку» специалист по цифровому праву и комплаенсу веб-продуктов «Далее» Александр Бондаренко.

Главный риск для российских пользователей связан с обновлениями. Если разработчик не сможет пройти верификацию Google, обновить его приложение обычным способом может не получиться.

«Пользователь останется на старой версии, а банки часто вводят принудительное обновление по минимальной версии. В итоге приложение формально установлено, но пользоваться им нельзя», — объяснил Бондаренко.

В первую очередь проблема может затронуть компании, которым сложно пройти верификацию из-за санкций, в том числе банки, чьи приложения удалены из Google Play. При этом пока неизвестно, как именно новые правила будут действовать в России.

Обойти ограничение будет возможно через специальный расширенный режим Android, однако эксперт видит в этом дополнительный риск: пользователи могут привыкнуть игнорировать системные предупреждения при установке APK, чем способны воспользоваться мошенники.

Разработчикам Бондаренко советует заранее проверить возможность верификации и подготовить запасной способ доступа к сервисам, например веб-версию. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев предупреждал о возможных проблемах с установкой российских приложений на Android.