⚡ Итоги дня: россияне доверяют обучение детей ИИ, Татьяна Ким выпустит книгу о WB, «Просвещение» снизит цену учебников, а Сбер тестирует роботов-курьеров

Компания «Интикетс» объявила, что с 12 октября 2026 откроет возврат всех билетов на концерт Канье Уэста в Санкт‑Петербурге, включая акционные.

Ozon сообщил, что сбой в работе приложения затронул только пользователей iOS, и проблема уже устранена.

Wildberries в Тверской области запустила тестовый формат доставки через передвижной пункт выдачи — автолавку, которая обслуживает 12 населенных пунктов Краснохолмского округа, где нет стационарных ПВЗ.

На Wildberries запустили динамические туры по России, которые формируются в реальном времени из доступных вариантов перелетов и проживания на сервисе WB Travel.

До выхода книги основателя Wildberries Татьяны Ким «Дикие ягодки: начало», приуроченной ко Дню рождения компании, осталось две недели.

Рекордные 26 новых моделей вышли на российский авторынок в сентябре 2026 года, сообщили «Автостат» и ОЛА.

В продажу поступило продолжение «Мертвых душ» Николая Гоголя, которое написали при участии нейросети. Также работали историки, литературоведы, лингвисты и инженеры.

Самородок янтаря «Цветок палеогена» с древним цветком внутри продали на аукционе за 157 тыс. рублей, причем его стартовая цена выросла в четыре раза в ходе торгов.

Речной флот Москвы полностью перейдет на электросуда к 2035 году, сообщил Сергей Собянин, уточнив, что Московская верфь заложит более 100 новых судов до 2030 года для замены устаревших теплоходов.

«Просвещение» по предписанию ФАС снизило цены на часть учебников по истории для 10–11 классов, установив экономически обоснованные отпускные цены, которые не превышают расходы и необходимую прибыль.

В Новосибирской области одобрили проект закона о запрете склонения к аборту, который вместе с поправками о штрафах направят на рассмотрение заксобрания, сообщил первый зампред правительства региона Владимир Знатков.

Две трети россиян готовы поручить ИИ помощь ребенку с учебой, тогда как каждый пятый не доверяет обучение алгоритмам, следует из исследования Mail и «Учи.ру».

Минпросвещения создаст нейросеть и инструменты ИИ для системы образования — ведомство готовит собственные технологии для разработки и внедрения цифровых решений в учебном процессе.

Российские туристы все чаще добираются до Бали прямыми рейсами или через Китай, а не через Ближний Восток, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Дептранс Москвы введет ежегодное тестирование курьеров на знание ПДД, проверку будут проводить через систему «Аналитика работы такси», созданную в 2021 году.

В России готовят к выпуску вакцину от аллергии на амброзию — она может появиться на рынке после препарата против аллергии на березу, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Россия планирует полностью закрыть внутренний спрос на лимонную кислоту и начать ее экспорт в страны СНГ к 2028 году благодаря выходу на полную мощность производств «Органические кислоты» и «Цитрон», сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на форуме «Биопром».

В России могут создать единую цифровую библиотеку языков народов страны, и эту инициативу поддержал президент Владимир Путин.

Россияне стали чаще покупать страховки и увеличили траты на полисы — средние ежегодные расходы выросли до 13 тыс. рублей. Доля тех, кто оформляет страховые продукты, поднялась с 63,5% до 69,3%.

«Сбер» начал тестировать четвероногих роботов‑курьеров в Москве, что может изменить рынок доставки, где «Яндекс» уже использует более тысячи роверов и планирует увеличить парк до 20 тыс. к 2027 году.

На выплаты стипендий студентам в 2027-2029 годах направят 371,6 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

«Яндекс» открыл в опенсорсе технологию YTsaurus Flow, которая в реальном времени обрабатывает клики, лайки и другие события в интернете.