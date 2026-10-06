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Общество
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⚡ Итоги дня: россияне доверяют обучение детей ИИ, Татьяна Ким выпустит книгу о WB, «Просвещение» снизит цену учебников, а Сбер тестирует роботов-курьеров

Подготовили обзор главных событий дня — 6 октября 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

8 просмотров1 открытие

  • Компания «Интикетс» объявила, что с 12 октября 2026 откроет возврат всех билетов на концерт Канье Уэста в Санкт‑Петербурге, включая акционные.

  • Ozon сообщил, что сбой в работе приложения затронул только пользователей iOS, и проблема уже устранена.

  • Wildberries в Тверской области запустила тестовый формат доставки через передвижной пункт выдачи — автолавку, которая обслуживает 12 населенных пунктов Краснохолмского округа, где нет стационарных ПВЗ.

  • На Wildberries запустили динамические туры по России, которые формируются в реальном времени из доступных вариантов перелетов и проживания на сервисе WB Travel.

  • До выхода книги основателя Wildberries Татьяны Ким «Дикие ягодки: начало», приуроченной ко Дню рождения компании, осталось две недели.

  • Рекордные 26 новых моделей вышли на российский авторынок в сентябре 2026 года, сообщили «Автостат» и ОЛА.

  • В продажу поступило продолжение «Мертвых душ» Николая Гоголя, которое написали при участии нейросети. Также работали историки, литературоведы, лингвисты и инженеры.

  • Самородок янтаря «Цветок палеогена» с древним цветком внутри продали на аукционе за 157 тыс. рублей, причем его стартовая цена выросла в четыре раза в ходе торгов.

  • Речной флот Москвы полностью перейдет на электросуда к 2035 году, сообщил Сергей Собянин, уточнив, что Московская верфь заложит более 100 новых судов до 2030 года для замены устаревших теплоходов.

  • «Просвещение» по предписанию ФАС снизило цены на часть учебников по истории для 10–11 классов, установив экономически обоснованные отпускные цены, которые не превышают расходы и необходимую прибыль.

  • В Новосибирской области одобрили проект закона о запрете склонения к аборту, который вместе с поправками о штрафах направят на рассмотрение заксобрания, сообщил первый зампред правительства региона Владимир Знатков.

  • Две трети россиян готовы поручить ИИ помощь ребенку с учебой, тогда как каждый пятый не доверяет обучение алгоритмам, следует из исследования Mail и «Учи.ру».

  • Минпросвещения создаст нейросеть и инструменты ИИ для системы образования — ведомство готовит собственные технологии для разработки и внедрения цифровых решений в учебном процессе.

  • Российские туристы все чаще добираются до Бали прямыми рейсами или через Китай, а не через Ближний Восток, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

  • Дептранс Москвы введет ежегодное тестирование курьеров на знание ПДД, проверку будут проводить через систему «Аналитика работы такси», созданную в 2021 году.

  • В России готовят к выпуску вакцину от аллергии на амброзию — она может появиться на рынке после препарата против аллергии на березу, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

  • Россия планирует полностью закрыть внутренний спрос на лимонную кислоту и начать ее экспорт в страны СНГ к 2028 году благодаря выходу на полную мощность производств «Органические кислоты» и «Цитрон», сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на форуме «Биопром».

  • В России могут создать единую цифровую библиотеку языков народов страны, и эту инициативу поддержал президент Владимир Путин.

  • Россияне стали чаще покупать страховки и увеличили траты на полисы — средние ежегодные расходы выросли до 13 тыс. рублей. Доля тех, кто оформляет страховые продукты, поднялась с 63,5% до 69,3%.

  • «Сбер» начал тестировать четвероногих роботов‑курьеров в Москве, что может изменить рынок доставки, где «Яндекс» уже использует более тысячи роверов и планирует увеличить парк до 20 тыс. к 2027 году.

  • На выплаты стипендий студентам в 2027-2029 годах направят 371,6 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

  • «Яндекс» открыл в опенсорсе технологию YTsaurus Flow, которая в реальном времени обрабатывает клики, лайки и другие события в интернете.

  • Автомобиль Ford Mondeo сбил вышедшего на дорогу медведя в Томской области, после чего машина опрокинулась и трое человек получили травмы.

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