Эксперт: микробизнес под ударом, если вся работа с ФНС держится на одном человеке

Юрист отмечает, что новые штрафы особенно ударят по микробизнесу, где вся работа с ФНС часто держится на одном человеке.

Юрист «Консалт» Зарина Саба рассказала «Клерку», что повышение налоговых штрафов может усилить нагрузку на бизнес: минимальный штраф за грубые нарушения учета предлагают поднять с 40 до 111 тыс. руб., а санкцию за непредставленные документы — с 200 до 560 руб. за каждый.

Зарина Саба «При этом само понятие грубого нарушения в Налоговом кодексе достаточно конкретное. Речь, например, идет об отсутствии первичных документов или регистров, а также о систематическом неправильном или несвоевременном отражении операций. Поэтому единичный технический сбой еще не означает автоматически штраф по этой статье»

Саба отмечает, что для микробизнеса новые суммы особенно чувствительны. Часто все взаимодействие с ФНС держится на одном сотруднике, и любая потеря документа или пропуск срока становится дорогой ошибкой. При росте штрафов компании будут внимательнее проверять состав нарушения, комплектность ответа и смягчающие обстоятельства, что может привести к увеличению числа споров с налоговой.

«Мне эта ситуация отчасти напоминает повышение судебных госпошлин в 2024 году. Тогда многие пошлины выросли кратно, и стоимость входа в судебный спор заметно изменилась. С налоговыми штрафами может возникнуть обратный эффект. Чем выше потенциальная санкция, тем больше экономического смысла тратить ресурсы на ее оспаривание», — сказала Зарина Саба.

Главный вывод юриста — ошибки в процессах дорожают, и если на вопрос «кто это контролирует?» ответ звучит как «обычно один человек», именно с этого места бизнесу стоит начинать.