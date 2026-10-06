Электронных транспортных накладных за месяц стало в 24 раза больше

После перехода на обязательные электронные перевозочные документы компании резко нарастили их использование. В сентябре 2026 года количество операций с электронными транспортными накладными в «Умной Логистике» выросло в 24,2 раза к августу.

С 1 сентября 2026 года транспортные накладные, заказы-заявки и ряд других перевозочных документов нужно оформлять в электронном виде. За первый месяц через ГИС ЭПД прошло более 39 млн документов, к электронному обмену подключились свыше 545 тыс. компаний, сообщили в «Умной Логистике» со ссылкой на данные Минтранса.

На платформе транспортные и экспедиторские компании за сентябрь отправили в 30,9 раза больше титулов электронных транспортных накладных, чем в августе, грузовладельцы — в 12,4 раза больше. Причем только 29 сентября количество оформленных титулов оказалось на 58% выше, чем за весь август.

«Сентябрь показал, насколько быстро участники рынка наращивают работу с ЭПД. Компании уточняют роли сотрудников, проверяют данные, настраивают порядок подписания титулов, взаимодействие с контрагентами — и им становится проще работать», — рассказала директор по развитию «Умной Логистики» Ольга Бабаева.

До перехода на обязательные ЭПД регулярно использовали электронные перевозочные документы только 4,6% опрошенных «Умной Логистикой» участников рынка, еще 28,6% проводили тестовые перевозки. Главной проблемой 75,9% респондентов называли неготовность контрагентов.

В компании ожидают дальнейшего роста числа электронных документов как минимум до окончания переходного периода в марте 2027 года.