💲 Доллар рванул к 85,7 — рубль снова просел после решения ЦБ о покупке валюты

ЦБ увеличивает покупки валюты в 6,3 раза, усиливая давление на рубль. Из-за чего доллар ускорил рост до 85,7 рублей, а рынок сместился к верхней границе диапазона.

7 октября 2026 года рубль продолжает снижаться: доллар поднялся к 85,7 рублям, евро — к 96, а юань — почти к 12,8. Движение стало продолжением вчерашнего разворота — инвалюты ускорили рост, а рынок сместился к верхней границе осеннего диапазона.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 7 октября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 85,7116 рубля Евро 96,0313 рубля Юань 12,7984 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 7 октября 2026 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения 6 октября 2026 года доллар стоил 84,9 рубля, евро — 95,3, а юань — 12,64.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отмечает, что дополнительное давление на рубль создает решение ЦБ. С 7 октября по 6 ноября регулятор увеличит объем ежедневных покупок иностранной валюты в 6,3 раза в рамках исполнения бюджетного правила. По его словам, расширение операций ЦБ усиливает спрос на инвалюту и способствует ослаблению рубля.