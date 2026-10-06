Федеральные учреждения будут планировать доходы и расходы на 2027 год по новым правилам

Минфин утвердил новый порядок подготовки финансовых планов федеральных бюджетных и автономных учреждений. В нем предусмотрены расчеты плановых сумм, помесячная детализация и сроки согласования с учредителем.

Новые правила установлены приказом Минфина от 30.06.2026 № 84н, опубликованным 6 октября. Они применяются начиная с плана на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

План финансово-хозяйственной деятельности — это документ, в котором учреждение показывает, сколько денег рассчитывает получить и на что собирается их потратить. Например, сколько поступит субсидий и доходов от платных услуг, сколько потребуется на зарплаты и закупки.

Новый порядок предусматривает:

Работу в «Электронном бюджете». План и сопутствующие документы составляют, согласовывают и утверждают в системе, подписывая усиленной квалифицированной электронной подписью. Для документов с гостайной предусмотрены отдельные правила.

Обоснование сумм. Расчеты планируемых поступлений и выплат являются неотъемлемой частью плана.

Разбивку по месяцам. Помимо плана учреждение формирует сведения с помесячной детализацией поступлений и выплат.

Сроки согласования. Если план бюджетного учреждения утверждает учредитель, на первоначальное рассмотрение отводится до десяти рабочих дней. При замечаниях учреждению дается до десяти рабочих дней на исправления, а учредителю — до пяти рабочих дней на повторное рассмотрение.

При наличии просроченной кредиторской задолженности учредитель не вправе передать бюджетному учреждению право самостоятельно утверждать план. Это предусмотрено пунктом 8 нового порядка.

План автономного учреждения утверждает его руководитель с учетом предусмотренного законом рассмотрения наблюдательным советом.

Бухгалтерам федеральных учреждений необходимо учесть новый порядок уже при подготовке финансовых планов на 2027 год. Документ также корректирует общие требования к планам государственных и муниципальных учреждений, утвержденные приказом Минфина от 31.08.2018 № 186н.