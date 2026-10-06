Декларацию по ЕСХН за 2026 год нужно будет сдавать по новой форме

ФНС обновила отчетность по единому сельскохозяйственному налогу. В декларации предусмотрены отдельные строки для взносов ИП за себя и основания применения региональной ставки.

Новая форма утверждена приказом ФНС от 03.09.2026 № ЕД-1-3/654@, опубликованным 6 октября. Документ вступает в силу с 1 января 2027 года и применяется начиная с декларации за 2026 год.

Изменения касаются организаций и предпринимателей на ЕСХН — специальном налоговом режиме для сельхозпроизводителей.

В разделе 2, где рассчитывается налог, предусмотрены отдельные строки для страховых взносов ИП за себя, включенных в расходы:

строка 021 — общая сумма таких взносов;

строка 022 — взносы в совокупном фиксированном размере;

строка 023 — дополнительный взнос 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей.

Это детализация расходов: указанные взносы уже входят в общую сумму по строке 020. Повторно прибавлять их к расходам не нужно.

Также в строке 046 потребуется указать основание применения ставки, установленной региональным законом: статью, пункт и подпункт этого закона. Речь идет о ставках, предусмотренных пунктом 2 статьи 346.8 НК РФ.

Одновременно ФНС утвердила новый порядок заполнения декларации и формат ее электронной отправки. Прежний приказ от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@ и изменения к нему утрачивают силу.

Бухгалтерам нужно проверить обновление отчетной программы перед сдачей декларации за 2026 год. Общий срок ее представления — не позднее 25 марта 2027 года, согласно статье 346.10 НК РФ.