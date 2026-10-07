Эксперт спрогнозировала курс рубля к доллару в октябре 2026

Резкого ослабления рубля не ожидается. К концу месяца доллар может стоить 87–89 рублей, а до конца года — 87–88 рублей.

Курс доллара в октябре может колебаться в диапазоне 84–90 рублей, прогнозирует финансовый директор «Альфа-Денег» Екатерина Фурзикова. В начале месяца давление на рубль может усилиться из-за повышенного спроса на валюту после завершения квартального налогового периода.

Поддержать российскую валюту способны продажи экспортной выручки, операции по бюджетному правилу и высокие процентные ставки. При этом важны не только цены на нефть, но также объемы экспорта, сроки расчетов и поступления валютной выручки. Высокая стоимость нефти сама по себе не гарантирует укрепления рубля.

«В базовом сценарии к концу октября ожидаем курс в районе 87–89 рублей за доллар. До конца года ориентир остается в диапазоне 87–88 рублей за доллар», — отметила Фурзикова.

На динамику курса также повлияет заседание Банка России 23 октября. Снижение ключевой ставки может умеренно ослабить рубль, а сигнал о продолжении цикла смягчения денежно-кредитной политики — усилить давление. Дополнительными факторами останутся бюджетная политика, ситуация на топливном рынке и геополитический фон.