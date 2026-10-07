На «Госуслугах» можно будет отменить заморозку онлайн-операций

«Зеленая кнопка» появится на портале в 2026 году. Ограничения снимут после подтверждения личности пользователя.

«Зеленая кнопка» позволит отменить ограничения, установленные для защиты от мошенников, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сервис будет снимать заморозку значимых онлайн-операций, введенную через «Красную кнопку».

«Она позволит снять заморозку онлайн-операций после подтверждения личности», — пояснил Дмитрий Григоренко. «Красная кнопка» должна заработать на «Госуслугах» в 2026 году, сейчас к ней подключаются банки и операторы связи.

Первый пакет мер против мошенников вступил в силу с июня 2025 года и включает около 30 инициатив. Среди них — возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков.

Третий пакет находится на финальной стадии разработки. В него планируют включить почти 20 инициатив, в том числе меры против мошеннических схем с сим-картами. Законопроект должны внести в Госдуму в осеннюю сессию.