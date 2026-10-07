Маркетплейсы не будут вводить плату за возврат качественных товаров — АЦП

Крупнейшие маркетплейсы сохранят прежние условия возврата, несмотря на вступление в силу закона о платформенной экономике. Он позволяет возложить на покупателя расходы на обратную доставку качественного товара.

Условия возврата товаров на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете» останутся прежними, сообщили в Ассоциации цифровых платформ. Площадки не планируют вводить плату за возврат товаров надлежащего качества.

«Крупнейшие российские платформы не планируют менять привычные для пользователей сценарии и вводить плату за возврат качественных товаров», — заявили в ассоциации. Маркетплейсы заинтересованы в том, чтобы покупка и возврат оставались простыми для пользователей.

Закон о платформенной экономике вступил в силу с 1 октября. Он обязывает платформы обеспечить возврат товара продавцу через пункт выдачи, если для доставки использовалась логистическая инфраструктура площадки. При отказе от качественного товара расходы на обратную доставку могут возложить на покупателя.

Для отказа от предоплаченного товара в пункте выдачи дополнительная заявка не нужна: сотрудник проверит товар и примет его обратно. При обнаружении недостатков покупатель может оформить возврат через чат с продавцом. Если стороны не договорятся, к спору подключится поддержка маркетплейса, а при подтвержденной вине площадки стоимость товара компенсируют за ее счет.