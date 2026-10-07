Кабмин освободил от НДФЛ ряд грантов

Расширен правительственный перечень организаций, выплаты которых на поддержку науки, образования, культуры и искусства не облагаются НДФЛ.

Фонд «Русский мир» включили в перечень организаций-грантодателей, выплаты которых освобождены от НДФЛ. Изменения утверждены постановлением Правительства от 28.09.2026 № 1248.

Статья 217 НК освобождает от НДФЛ гранты в форме безвозмездной помощи, предоставленные налогоплательщикам для поддержки науки и образования, культуры и искусства в России. Льгота действует, если грантодатель входит в специальный перечень.

Перечень таких организаций утвержден постановлением Правительства от 15.07.2009 № 602.