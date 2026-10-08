Стало известно, сколько времени россияне проводят в интернете

В России на пользователя приходится 1,5 ТБ интернет-трафика в год. Это в 1,5 раза больше, чем в других странах.

На одного пользователя в России приходится в среднем 1,5 ТБ интернет-трафика ежегодно, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

«Получается 21 день, то есть 3 недели. То есть в среднем каждый россиянин 3 недели проводит в интернете», — сказал Дмитрий Григоренко.

Форум «Цифровые решения» проходит в Национальном центре «Россия» с 6 по 10 октября.