ФНС обновит уведомление о контролируемых сделках

Новую форму и электронный формат планируют применять при подаче уведомлений за 2026 год. В форму добавят код источника информации 260.

Форму уведомления о контролируемых сделках планируют обновить, следует из проекта приказа ФНС. Документ вносит изменения в приложения к приказу от 02.12.2024 № ЕД-7-13/1088@ и сейчас проходит общественное обсуждение.

Раздел 1А изложат в новой редакции. В нем потребуется указывать номер сделки, сведения о ее совершении комиссионером или агентом, основания признания сделки контролируемой и характеристики взаимозависимости сторон. Также появятся сведения о типе сделки, применяемых методах ценообразования, источниках информации, количестве участников, доходах и расходах налогоплательщика.

В перечень источников информации добавят код 260. Его нужно будет указывать при применении статьи 269 НК, которая регулирует особенности учета процентов по долговым обязательствам.

Электронный формат уведомления обновят до версии 5.06. Проект также меняет порядок заполнения формы и восемь штрих-кодов ее страниц.

Приказ должен вступить в силу через месяц после официального опубликования. Новые правила планируют применять начиная с уведомлений о контролируемых сделках за 2026 год.